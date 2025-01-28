Путин: Президент Украины не может продлить полномочия при военном положении

Президент России Владимир Путин заявил, что согласно Конституции Украины, даже в условиях военного положения президент страны не имеет права продлить свои полномочия. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

По его словам, такую возможность имеет только Верховная Рада Украины, то есть парламент.

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Согласно Конституции Украины, срок полномочий президента составляет пять лет, и выборы должны проводиться каждые пять лет. Владимир Зеленский был избран президентом в 2019 году, и его срок полномочий истек 20 мая 2024 года. Однако из-за военного положения выборы не были проведены, и он продолжил исполнять обязанности президента. ООН продолжила считать Зеленского президентом Украины, несмотря на истечение срока.

Это вызвало юридические вопросы о легитимности его полномочий, поскольку Конституция запрещает продление срока без выборов. В то же время Верховная Рада Украины приняла декларацию, что выборы в условиях войны невозможны, что стало причиной продолжения полномочий Зеленского без голосования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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