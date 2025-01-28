Путин: Президент Украины не может продлить полномочия при военном положении

Президент России Владимир Путин заявил, что согласно Конституции Украины, даже в условиях военного положения президент страны не имеет права продлить свои полномочия. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

По его словам, такую возможность имеет только Верховная Рада Украины, то есть парламент.