Путин: Президент Украины не может продлить полномочия при военном положении
Президент России Владимир Путин заявил, что согласно Конституции Украины, даже в условиях военного положения президент страны не имеет права продлить свои полномочия. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
По его словам, такую возможность имеет только Верховная Рада Украины, то есть парламент.
Согласно Конституции Украины, срок полномочий президента составляет пять лет, и выборы должны проводиться каждые пять лет. Владимир Зеленский был избран президентом в 2019 году, и его срок полномочий истек 20 мая 2024 года. Однако из-за военного положения выборы не были проведены, и он продолжил исполнять обязанности президента. ООН продолжила считать Зеленского президентом Украины, несмотря на истечение срока.
Это вызвало юридические вопросы о легитимности его полномочий, поскольку Конституция запрещает продление срока без выборов. В то же время Верховная Рада Украины приняла декларацию, что выборы в условиях войны невозможны, что стало причиной продолжения полномочий Зеленского без голосования, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко подписал указ, разрешающий белорусам голосовать на выборах в России
- Корпорация Курской области подозревается в хищении 3 миллиардов рублей
- Путин допустил участие Зеленского в переговорах по Украине
- Турция создаст комиссию для расследования пожара в отеле на курорте Карталкая
- Путин: Президент Украины не может продлить полномочия при военном положении
- Путин призвал не промахнуться в подписании документов с Украиной
- Врачи обнаружили у Волочковой воспаление сустава
- Путин рассказал о просьбе Европы отвести войска из-под Киева весной 2022 года
- Путин: СВО закончится через полтора-два месяца без помощи Киеву извне
- Путин готов выделить людей для переговоров с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru