Путин: Складывается впечатление, что те, кто управляют Украиной – инопланетяне

«Приехал Джонсон (Борис, бывший премьер-министр Великобритании – ред. НСН) и сказал: «Не надо, воюйте до последнего украинца». Вот они до сих пор и воюют. У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной – инопланетяне какие-то или иностранцы», – сказал Путин.

Президент отметил, что руководство Украины не думает о своей стране и гражданах. По словам Путина, для восполнения потерь на фронте украинским властям придется понижать призывной возраст и «набирать детей». Однако и это не способно решить проблему, уверен глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины ослабили свои позиции на ключевых направлениях в зоне спецоперации и несут большие потери, передает «Радиоточка НСН».

