Путин рассказал, зачем Европа «растаскивает» Россию и Украину

«Никто этого не хочет, поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать», — заявил российский лидер в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину», передает РИА ФАН.

Ранее Путин заявил, что надеется, что у него с президентом Владимиром Зеленским могут сложиться нормальные отношения, сообщает RT. Он рассказал, что договориться возможно, несмотря на разногласия.

