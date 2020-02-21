Путин рассказал, зачем Европа «растаскивает» Россию и Украину

21 февраля 202011:01

Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС. Он пояснил, что любое объединение усилий двух государств означает создание глобального конкурента в Европе и мире.

Путин порассуждал об общих корнях русских и украинцев

«Никто этого не хочет, поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать», — заявил российский лидер в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину», передает РИА ФАН.

Ранее Путин заявил, что надеется, что у него с президентом Владимиром Зеленским могут сложиться нормальные отношения, сообщает RT. Он рассказал, что договориться возможно, несмотря на разногласия.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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