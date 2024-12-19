Путин: ПВО Киева представляет собой серьезную западную разработку

По словам Путина, противнику будет крайне сложно перехватить эту ракету. Глава государства сообщил, что лично участвовал в принятии решения о ее производстве.

В ходе беседы он предложил Западу провести «технологическую дуэль», чтобы испытать эффективность «Орешника» в реальных условиях, передает «Радиоточка НСН».

