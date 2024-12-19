Путин: ПВО Киева представляет собой серьезную западную разработку
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Киев располагает мощной системой противовоздушной обороны, созданной при поддержке западных стран.
Он отметил, что для проверки возможностей новейшей российской ракеты «Орешник» можно сосредоточить в столице Украины все доступные средства ПВО, включая системы ПРО, находящиеся в Румынии и Польше.
По словам Путина, противнику будет крайне сложно перехватить эту ракету. Глава государства сообщил, что лично участвовал в принятии решения о ее производстве.
В ходе беседы он предложил Западу провести «технологическую дуэль», чтобы испытать эффективность «Орешника» в реальных условиях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru