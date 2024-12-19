Путин: ПВО Киева представляет собой серьезную западную разработку

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Киев располагает мощной системой противовоздушной обороны, созданной при поддержке западных стран.

Он отметил, что для проверки возможностей новейшей российской ракеты «Орешник» можно сосредоточить в столице Украины все доступные средства ПВО, включая системы ПРО, находящиеся в Румынии и Польше.

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По словам Путина, противнику будет крайне сложно перехватить эту ракету. Глава государства сообщил, что лично участвовал в принятии решения о ее производстве.

В ходе беседы он предложил Западу провести «технологическую дуэль», чтобы испытать эффективность «Орешника» в реальных условиях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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