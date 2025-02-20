Кабмин выделит около 40 млрд рублей лишившимся имущества в Курской области

Правительство РФ выделил лишившимся имущества жителям Курской области порядка 40 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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В ходе заседания кабмина он пояснил, что данные средства будут направлены на ежемесячные выплаты, размер которых составит 65 тысяч рублей.

«Выплаты смогут получать более 112,6 тысячи граждан, по состоянию на 1 августа 2024 года проживавших на приграничных территориях, где позже был введен режим КТО», - отметил глава правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что утратившим имущество жителям Курской области будут ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей - до полного освобождения региона, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительство РоссииВыплатыКурская Область

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