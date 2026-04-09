Песков: Путин не принимал решений о пасхальном перемирии

Президент России Владимир Путин не принимал решений по теме пасхального перемирия в зоне специальной военной операции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос, обсуждается ли объявление перемирия на православную Пасху, которую отметят 12 апреля, по аналогии с прошлым годом.

«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», - подчеркнул Песков.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в преддверии Пасхи Москва и Киев ведут большую работу по подготовке обменов пленных.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПеремириеВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры