Песков: Путин не принимал решений о пасхальном перемирии
Президент России Владимир Путин не принимал решений по теме пасхального перемирия в зоне специальной военной операции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос, обсуждается ли объявление перемирия на православную Пасху, которую отметят 12 апреля, по аналогии с прошлым годом.
«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», - подчеркнул Песков.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в преддверии Пасхи Москва и Киев ведут большую работу по подготовке обменов пленных.
