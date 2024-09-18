Путин обсудил с президентом Бразилии российскую позицию по Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой российскую позицию по украинскому кризису в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся на фоне подтвержденного Лулой да Силвой интереса к поиску путей мирного урегулирования конфликта, уточнили в Кремле. В ходе диалога российский лидер изложил основные подходы Москвы к этому вопросу.

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Помимо этого, президенты подтвердили готовность к расширению политического диалога и сотрудничества.

Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства, охватывающего такие сферы, как торговля, сельское хозяйство, энергетика и промышленная кооперация, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
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