Путин обсудил с президентом Бразилии российскую позицию по Украине
Президент России Владимир Путин обсудил с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой российскую позицию по украинскому кризису в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся на фоне подтвержденного Лулой да Силвой интереса к поиску путей мирного урегулирования конфликта, уточнили в Кремле. В ходе диалога российский лидер изложил основные подходы Москвы к этому вопросу.
Помимо этого, президенты подтвердили готовность к расширению политического диалога и сотрудничества.
Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства, охватывающего такие сферы, как торговля, сельское хозяйство, энергетика и промышленная кооперация, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru