Путин назвал условия подписания контракта на транзит газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет несомненно стараться подписать новое соглашение по транзиту газа в Европу с Киевом. Это российский лидер подчеркнул, присоединившись к встрече первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком. Разговор проходит в Санкт-Петербурге.

Однако, как отметил Путин, условия контракта должны удовлетворять обе стороны, без создания рисков, для чего необходимо найти компромисс, сообщает РИА ФАН.