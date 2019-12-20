Путин назвал условия подписания контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет несомненно стараться подписать новое соглашение по транзиту газа в Европу с Киевом. Это российский лидер подчеркнул, присоединившись к встрече первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком. Разговор проходит в Санкт-Петербурге.
Однако, как отметил Путин, условия контракта должны удовлетворять обе стороны, без создания рисков, для чего необходимо найти компромисс, сообщает РИА ФАН.
Накануне в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от транзита газа через территорию Украины, несмотря на реализацию новых инфраструктурных проектов, отмечает RT.
Вчера вечером также было объявлено, что на трёхсторонних переговорах в столице Германии достигнуто принципиальное соглашение по транзиту голубого топлива.
Сегодня этот вопрос стороны должны продолжить обсуждать в столице Белоруссии.
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