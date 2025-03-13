Путин: Возвращающимся западным компаниям преференций не будет

Россия готова принять западные компании, если они решат вернуться на российский рынок, однако никаких особых условий для них предусмотрено не будет. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

По его словам, в случае возвращения иностранного бизнеса Россия не станет создавать для него преференции, поскольку будет учитывать текущую рыночную ситуацию.

Депутат Леонов: Россия не против возвращения иностранных фармкомпаний на рынок

Он подчеркнул, что если прежние ниши уже заняты, то менять существующий порядок не планируется.

Президент добавил, что заинтересованные компании могут вернуться в любое время, но им предстоит учитывать новые реалии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:БизнесВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры