Путин назвал главной задачей Минобороны выбить ВСУ с территории России

Гражданским ведомствам поручается организовать снабжение силовых структур всем необходимым, а региональным руководителям — обеспечить поддержку гражданам, нуждающимся в помощи и защите.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с ВСУ. 10 августа режим КТО введен в Курской, Белгородской и Брянской областях. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. В первые дни атаки после атаки Путин назвал действия Украины «масштабной провокацией», передает «Радиоточка НСН».