Путин назвал главной задачей Минобороны выбить ВСУ с территории России
Президент Владимир Путин назвал главной задачей Минобороны вытесние ВСУ с территории России. Об этом глава государства заявил на оперативно совещании.
Помимо этого, он также обозначил и другие ключевые цели. ФСБ и Росгвардия должны установить режим контртеррористической операции и эффективно бороться с диверсионно-разведывательными группами противника.
Гражданским ведомствам поручается организовать снабжение силовых структур всем необходимым, а региональным руководителям — обеспечить поддержку гражданам, нуждающимся в помощи и защите.
С 6 августа в Курской области продолжаются бои с ВСУ. 10 августа режим КТО введен в Курской, Белгородской и Брянской областях. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. В первые дни атаки после атаки Путин назвал действия Украины «масштабной провокацией», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru