Путин назвал безбожниками устраивающих гонения на УПЦ на Украине

«То, что происходит с Украинской православной церковью (УПЦ), это просто вопиющее нарушение прав человека, прав верующих. Просто идет растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел. И все во всем мире предпочитают этого не замечать. Тем, кто это делает — это еще аукнется... Они безбожники. Они этнические евреи, но кто их видел в синагоге? Они не приверженцы ислама, потому что в мечети не появляются. Это люди без рода, без племени, им ничего не дорого, то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж», - сказал российский лидер в ходе прямой линии.

По его словам, мир предпочитает не замечать происходящего, но те, кто совершает эти преступления, ещё будут наказаны.

Ранее власти Львовской области похвастались, что регион стал первым на Украине, где были закрыты все приходы канонической УПЦ, напоминает RT.

