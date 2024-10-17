Люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ в Черкассах
Вооруженные люди захватили Архангело-Михайловский собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах и открыли огонь по прихожанам, следует из видео, опубликованного выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком.
Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что примерно сто человек в масках ворвались на территорию собора, пока там шла литургия. Уточняется, что захватчики унесли с собой документы, казну, иконы и компьютеры.
Под соответствующим видеороликом Дмитрук написал, что «видно, как «воин» Зеленского (президента Украины – прим. НСН) стреляет по прихожанам УПЦ».
Помимо этого, на кадрах можно увидеть, как вооруженные мужчины опрыскивают прихожан их из баллончиков.
Ранее на Украине вступил в силу закон, запрещающий деятельность канонической УПЦ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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