Путь свободен. В Совфеде не увидели препятствий для Украины в Азовском море
Сенатор от Крыма назвал в эфире НСН воззвание Украины, Эстонии, Литвы и Швеции по судоходству в Азовском море далекой от реальности риторикой.
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Украины.
В нем, в частности, министры попросили обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с НСН, что подобные заявления не имеют никакого отношения к реальности (слушайте аудио).
«Если по сути заявления, то никаких препятствий по Керченскому проливу как гражданских, так и военных судов нет. Просто надо это делать по установленным нормам. А установлены еще они были до 2014 года, когда Крым еще был в составе Украины», - ответил на претензии министров российский парламентарий.
Добавим, заявление подписали министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, а также министр внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде и Украины Вадим Пристайко.
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