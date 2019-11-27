Путь свободен. В Совфеде не увидели препятствий для Украины в Азовском море

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

В нем, в частности, министры попросили обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с НСН, что подобные заявления не имеют никакого отношения к реальности (слушайте аудио).