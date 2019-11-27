Путь свободен. В Совфеде не увидели препятствий для Украины в Азовском море

27 ноября 201910:11
Наталья Шатова

Сенатор от Крыма назвал в эфире НСН воззвание Украины, Эстонии, Литвы и Швеции по судоходству в Азовском море далекой от реальности риторикой.

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

В нем, в частности, министры попросили обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с НСН, что подобные заявления не имеют никакого отношения к реальности (слушайте аудио).

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«Если по сути заявления, то никаких препятствий по Керченскому проливу как гражданских, так и военных судов нет. Просто надо это делать по установленным нормам. А установлены еще они были до 2014 года, когда Крым еще был в составе Украины», - ответил на претензии министров российский парламентарий.

Добавим, заявление подписали министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, а также министр внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде и Украины Вадим Пристайко.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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