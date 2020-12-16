Пушков высказался о реакции украинского политолога на санкции России
Положительная реакция на санкции России политолога Михаила Чаплыги объясняется неспособностью действующего президента Украины и его партии «Слуга народа» выполнить хотя бы одной из своих обещаний, написал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
Говоря о деятельности партии «Слуга народа», Пушков заявил, что жители Украины «устали от их лжи». Сенатор также посчитал, что Владимир Зеленский провалил свое президентство.
Правительство России 11 декабря расширило санкционный список по Украине до 849 лиц. В список вошли спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и первый заместитель парламента Руслан Стефанчук. Позже политический обозреватель Михаил Чаплыга в Facebook прокомментировал решение российских властей и заявил, что они «на фоне избирателей выглядят более принципиальными».
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