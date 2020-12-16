Пушков высказался о реакции украинского политолога на санкции России

Положительная реакция на санкции России политолога Михаила Чаплыги объясняется неспособностью действующего президента Украины и его партии «Слуга народа» выполнить хотя бы одной из своих обещаний, написал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

Говоря о деятельности партии «Слуга народа», Пушков заявил, что жители Украины «устали от их лжи». Сенатор также посчитал, что Владимир Зеленский провалил свое президентство.