В России расширили санкции в отношении украинских политиков

Российское правительство расширило список украинцев, на которых распространяются персональные санкции. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Оно опубликовано на портале правовой информации.

«Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 «О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года №592» <...> изменения, изложив его в редакции, согласно приложению», — написано в постановлении.

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Ранее существующий перечень дополнили 849 имен. В их числе экс-премьер Украины Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, пишут «Известия».

Напомним, в сентябре, когда кабмин РФ расширил персональные санкции против Украины, список дополнила фамилия бывшего президента Петра Порошенко.

В октябре российский лидер Владимир Путин заявил о готовности отменить санкции в отношении Украины. Он напомнил, что Москва вводит ограничения лишь «в ответ».

Санкционный режим Россия ввела против Украины после переворота в Киеве в 2014 году и начале войны в Донбассе. Также Киев отказывается принимать результаты референдума о присоединении Крыма к России.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:УкраинаПравительство РоссииМихаил Мишустин
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