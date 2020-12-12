В России расширили санкции в отношении украинских политиков

Ранее существующий перечень дополнили 849 имен. В их числе экс-премьер Украины Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, пишут «Известия».

Напомним, в сентябре, когда кабмин РФ расширил персональные санкции против Украины, список дополнила фамилия бывшего президента Петра Порошенко.

В октябре российский лидер Владимир Путин заявил о готовности отменить санкции в отношении Украины. Он напомнил, что Москва вводит ограничения лишь «в ответ».

Санкционный режим Россия ввела против Украины после переворота в Киеве в 2014 году и начале войны в Донбассе. Также Киев отказывается принимать результаты референдума о присоединении Крыма к России.

