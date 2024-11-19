«Пушкин вечен, а вы - нет»: На Украине оставили надпись у снесенного памятника поэту

Надпись «Пушкин вечен, а вы — нет» появилась на месте памятника поэту Александру Пушкину в украинском Кривом Роге. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Памятник Пушкину установили в Танзании

Издание опубликовало соответствующие фотографии. Надпись сделана черной краской на камне около снесенного памятника литератору.

На прошлой неделе в Кривом Роге демонтировали монумент Пушкину, а также памятник поэту Михаилу Лермонтову.

Ранее в Одессе приняли решение демонтировать памятник Александру Пушкину на Приморском бульваре, установленный в XIX веке на деньги горожан, напоминает 360.ru.

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ФОТО: соцсети
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