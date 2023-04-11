В ДНР заявили о множестве пленных ВСУ в районе Авдеевки

По его словам, многие военнослужащие ВСУ не желают сражаться и сдаются под напором наступающих российских сил.

Кимаковский уточнил, что перед армией РФ стоит задача окружить Авдеевку. ВСУ все еще могут подвозить подкрепления в город, отметил советник.

ВСУ начали строить оборонительные линии в Авдеевке в 2014 году. Это один из главных укрепрайонов украинской армии.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ВДВ с 11 апреля контролируют фланги в районе Артемовска. По его словам, российские силы заняли 80% города, передает «Радиоточка НСН».

