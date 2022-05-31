Пушилин сообщил об обнаружении на «Азовстали» «заблудившихся» бойцов ВСУ
Ещё несколько «заблудившихся» бойцов вооружённых сил Украины найдены во время обследования территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал руководитель ДНР Денис Пушилин. По его словам, все они препровождены к их сдавшимся в плен сослуживцам.
Как отметил Пушилин, сейчас проводится осмотр практически всех строений и помещений на территории «Азовстали». Обнаруженные украинские военнослужащие, по словам главы ДНР, не представляли опасности, они прятались, психика у них была расстроена.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 20 мая объявил, что российские подразделения полностью заняли территорию завода «Азовсталь». Сложили оружие и сдались в плен в общей сложности около 2,5 тысяч человек.
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