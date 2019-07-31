ПЦУ ликвидировала Киевский патриархат
Неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) была ликвидирована путём присоединения к новой структуре — Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ). Эту информацию подтвердили в министерстве культуры страны, пишет ТАСС.
Решение было принято Священным синодом УПЦ, как руководящим органом, 27 июля, отмечает RT.
Добавим, ранее сообщалось, что новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) лишила почётного патриарха Филарета «канонического права», однако оставила его в составе епископата.
О том, почему для Филарета так важно было сохранить статус действующего патриарха, читайте в материале НСН.
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