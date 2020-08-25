Прямой диалог: Зеленский заявил, что не боится Путина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не опасается прямой дискуссии с российским лидером Владимиром Путиным. Такой комментарий он дал, отвечая на вопросы Euronews. По мнению Зеленского такой непосредственный разговор – наиболее верный формат.
Как отметил лидер киевского режима, если есть возможность диалога и его результаты могут способствовать прекращению силового противостояния на востоке Украины, это необходимо сделать. При этом Зеленский подчеркнул, что в данном случае не стоит учитывать реакцию разных людей или регионов на такие переговоры.
Президент Украины отметил, что без диалога не получится достичь никакого значимого результата. Ранее он уже несколько раз заявлял, что Киев должен решиться на прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
При этом, формально, Зеленский подтвердил в качестве приоритета в переговорах минский формат, однако заявил, что готов к другим вариантам. Москва, в свою очередь, обвиняет Киев в нежелании следовать минским договорённостям.
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