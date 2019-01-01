Против Порошенко завели третье уголовное дело

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований начало следствие в отношении бывшего лидера страны по заявлению Портнова в связи с обвинением в государственной измене. Отмечается, что Порошенко подверг угрозе украинских моряков, отправив их в Керченский пролив. Второе дело в отношении Порошенко связано с превышением служебных полномочий.

Депутат Верховной Рады Украины V - VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН отказался связывать иски против Порошенко со сменой власти на Украине.



