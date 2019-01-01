Против Порошенко завели третье уголовное дело
Третье уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко возбуждено на Украине, сообщает RT.
По словам юриста Андрея Портнова, речь идёт об отмывании денег и легализации незаконных доходов, а также неуплате налогов. Отмечается, что Порошенко завладел телеканалом «Прямой» и оформил его на офшорную компанию. Кроме того, в отношении экс-президента начато расследование о получении преступных доходов по сделке продажи завода «Кузня на Рыбальском», пишет «Свободная пресса».
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований начало следствие в отношении бывшего лидера страны по заявлению Портнова в связи с обвинением в государственной измене. Отмечается, что Порошенко подверг угрозе украинских моряков, отправив их в Керченский пролив. Второе дело в отношении Порошенко связано с превышением служебных полномочий.
Депутат Верховной Рады Украины V - VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН отказался связывать иски против Порошенко со сменой власти на Украине.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Милонов предложил проверить выпускников на наркотики с помощью собак
- Телефонные разговоры Скрипаля с родственниками переданы в СК
- Назван виновный в ДТП в российскими туристами в Италии
- Осужденный по делу Шакро Молодого генерал СК вышел по УДО
- В Госдуме озаботились аккаунтами умерших пользователей соцсетей