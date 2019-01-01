Против Порошенко и его команды возбудили 11 уголовных дел

Он подчеркнул, что экс-лидер Украины сегодня был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Несмотря на это, Порошенко в ГБУ не явился. В связи с этим ему отправят повторную повестку, отмечает RT.

В свою очередь адвокат Петра Порошенко подчеркнул, что бывший глава Украины не получал никаких повесток на допрос. А в связи с тем, что он занят подготовкой к парламентским выборам, до их проведения он не собирается являться к следователю.

Напомним, ранее Порошенко стал фигурантом нескольких уголовных дел. В частности, о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в «Центрэнерго» и других.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект о люстрации его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко и высших чиновник периода его правления. В пояснительной записке говорится, что главная цель законодательной новеллы — борьба с злоупотреблением властью, служебным положением, а также обеспечение неизбежности ответственности чиновников за личное обогащение, отмечает РИА ФАН.



