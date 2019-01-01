Кравчук вступился за обвиненного в госизмене Кучму
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что разделяет позицию своего преемника по поводу блокады Донбасса.
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента страны Леонида Кучмы. Его обвинили в государственной измене, препятствовании Вооруженным силам Украины и призывам к совершению террористических актов. По данным украинских СМИ, причиной уголовного преследования стало предложение Кучмы снять блокаду с самопровозглашенных республик Донбасса.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что разделяет позицию Кучмы по этому вопросу, а также заявил, что блокаду нужно снять еще и с Крыма.
«Я исхожу из того, что и с Крыма надо снять блокаду, думаю, что и для Донбасса тоже эта тема является важной, для дальнейшего перспективного, я бы сказал, стратегического развития отношений и роли Украины в решении сложных задач на Донбассе. Поэтому я поддерживаю ту идеологию, которая сегодня провозглашена, что блокаду надо снимать», - сказал Кравчук.
В то же время Кравчук подчеркнул, что выступает за постепенное снятие санкций.
«Там, в блокаде, находятся десятки предприятий, корпораций, объектов. Мое мнение, конечно, нужно подходить конкретно, списком, анализом», - добавил экс-президент Украины.
Говоря об уголовном преследовании Кучмы, Кравчук предположил, что это может быть связано с предстоящими 21 июля выборами в Верховную Раду.
«21 июля у нас выборы парламентские. Сейчас в политико-правовой жизни и в других направлениях творится такое недоразумение иногда, что трудно понять, кто и что хочет. То, что сейчас делается в Генеральной прокуратуре – там тоже очень сложные процессы. Ведь новый президент Зеленский неоднократно заявлял, что он хочет поменять и генерального прокурора. И он ждет выборов», - отметил он.
Ранее Леонид Кравчук заявил НСН, что поддерживает решение Суда общей юрисдикции ЕС, который отменил вердикт Европейского совета о продлении санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.
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