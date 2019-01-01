Кравчук вступился за обвиненного в госизмене Кучму

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента страны Леонида Кучмы. Его обвинили в государственной измене, препятствовании Вооруженным силам Украины и призывам к совершению террористических актов. По данным украинских СМИ, причиной уголовного преследования стало предложение Кучмы снять блокаду с самопровозглашенных республик Донбасса.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что разделяет позицию Кучмы по этому вопросу, а также заявил, что блокаду нужно снять еще и с Крыма.

«Я исхожу из того, что и с Крыма надо снять блокаду, думаю, что и для Донбасса тоже эта тема является важной, для дальнейшего перспективного, я бы сказал, стратегического развития отношений и роли Украины в решении сложных задач на Донбассе. Поэтому я поддерживаю ту идеологию, которая сегодня провозглашена, что блокаду надо снимать», - сказал Кравчук.