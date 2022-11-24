Прокачка нефти по «Дружбе» через Украину вновь восстановлена

Прокачка нефти по участку нефтепровода «Дружба» на территории Украины в очередной раз восстановилась после остановки из-за веерных отключений электроэнергии в стране в четверг, 24 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя российской компании «Транснефть».

Согласно его информации, вновь временно не работала нефтеперекачивающая станция «Броды» во Львовской области. Ранее она весь день работала только на одном насосе, затем вообще отключилась. В 18:00 по московскому времени 24 ноября прокачка возобновилась. До этого НПС останавливалась в среду и на минувшей неделе из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате массированных ударов со стороны вооруженных сил РФ.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и ее дальнейший транзит в Европу. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе беспилотный летательный аппарат атаковал терминал нефтепровода в Орловской области.

