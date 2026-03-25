Производство дронов ВСУ маскируют под жилые помещения
Украинские военные начали размещать производство беспилотников в жилых домах, что осложняет их уничтожение, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, речь идет о так называемом «народном ВПК», при котором небольшие дроны собирают прямо в квартирах или переоборудованных подвалах. Он отметил, что такие площадки фактически прикрыты мирными жителями, которые нередко даже не знают о происходящем.
Кнутов подчеркнул, что удары по таким объектам затруднены, поскольку в этом случае есть риск для гражданского населения.
В ночь на 25 марта ВСУ атаковали Россию почти 400 беспилотниками: 113 из них были сбиты над Брянской областью, еще около 60 — над Ленинградской. Также был нанесен ракетный удар по Белгороду и области, где около 450 тысяч жителей столкнулись с перебоями в электроснабжении, воде и отоплении, передает «Радиоточка НСН».
