Митволь сообщил о риске давления после дачи показаний
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заявил, что после дачи показаний по новому уголовному делу начал получать предупреждения о возможном давлении. Об этом он сообщил РЕН ТВ, уточнив, что ранее отказался от предложенной следствием государственной защиты.
По его словам, речь идет о возможных попытках фигурантов дела о хищении государственного имущества инициировать против него новые уголовные преследования. Источник телеканала уточнил, что расследование касается хищений на десятки миллиардов рублей и ведется центральным аппаратом СК, среди фигурантов упоминается Рифат Шайхутдинов.
Адвокат Михаил Шолохов сообщил телеканалу, что Митволь проходит по делу в статусе свидетеля. Ранее суд обратил в доход государства недвижимость, связанную с Шайхутдиновым, его родственниками и деловыми партнерами.
Митволь ранее был осужден по делу о мошенничестве при строительстве красноярского метро на сумму около 900 млн рублей, признал вину и получил 4,5 года колонии. 24 марта он вышел на свободу, передает «Радиоточка НСН».
- Митволь сообщил о риске давления после дачи показаний
