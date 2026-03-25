На Кубе сообщили о нехватке электричества и лекарств

Жители Кубы сталкиваются с острой нехваткой электроэнергии и медикаментов, при этом ситуация усугубляется действующей блокадой США. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель туроператора Cuba Libre PRO Александр Карпецкий.

По его словам, условия жизни на острове остаются тяжелыми, причем часть проблем, как он считает, не получает широкой огласки. Он отметил, что перебои с электричеством особенно ощутимы в тропическом климате, где продукты быстро портятся без холодильников.

Карпецкий добавил, что местные жители вынуждены приспосабливаться к ситуации. В качестве примера он привел случаи, когда энтузиасты создают альтернативные решения, в том числе транспорт, работающий на угле.

При этом собеседник издания подчеркнул, что подобные трудности сохраняются уже не первый год, и, несмотря на их серьезность, говорить о критическом положении пока преждевременно, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
ТЕГИ:ДефицитЛекарстваЭлектричествоКуба

Горячие новости

Все новости

партнеры