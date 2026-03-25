Экс-сотрудница наркологической клиники в Кемерово заявила о запугивании

Родственников пациентов реабилитационного центра в Кемерове, который ранее рекламировал рэпер Гуф, запугивали и вынуждали продлевать лечение. Об этом бывшая сотрудница учреждения рассказала РЕН ТВ.

По ее словам, решение уволиться она приняла после смерти 37-летнего пациента, которому, как утверждается, вводили психотропные вещества. Женщина заявила, что родственников убеждали в тяжелом состоянии пациентов и склоняли к оплате более длительных курсов.

Бывшего главного нарколога РФ Брюна освободили от отбывания наказания

Она также отметила, что на вызовы приезжали не медики, а менеджеры, чья задача заключалась в привлечении клиентов. При этом, по ее словам, персонал не всегда обладал необходимой квалификацией, а в клинике использовались препараты, для применения которых не было условий, включая отсутствие реанимации.

Следствие ранее задержало бывшего главного врача и директора центра по делу о незаконном применении психотропных веществ. По версии СК, один пациент умер, еще один был госпитализирован. На фоне скандала Гуф 25 марта заявил о прекращении сотрудничества с клиникой, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
