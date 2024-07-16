Призвавших остановить конфликт украинских блогеров добавили в базу «Миротворца»

Украинские блогеры были занесены в реестр экстремистского сайта «Миротворец» после того, как они призвали украинские власти прекратить конфликт любыми доступными средствами. Об этом сообщает местное издание «Страна».

Среди тех, кто был занесен в реестр, блогеры Александр Волошин, Владислава Роговенко и Анастасия Туркот (более известная как Настя Умка). По мнению администраторов сайта, они участвовали «в актах гуманитарной агрессии против Украины», «распространении российской пропаганды» и «участвовали в информационно-психологической операции России против Украины».