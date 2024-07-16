Призвавших остановить конфликт украинских блогеров добавили в базу «Миротворца»
Украинские блогеры были занесены в реестр экстремистского сайта «Миротворец» после того, как они призвали украинские власти прекратить конфликт любыми доступными средствами. Об этом сообщает местное издание «Страна».
Среди тех, кто был занесен в реестр, блогеры Александр Волошин, Владислава Роговенко и Анастасия Туркот (более известная как Настя Умка). По мнению администраторов сайта, они участвовали «в актах гуманитарной агрессии против Украины», «распространении российской пропаганды» и «участвовали в информационно-психологической операции России против Украины».
После атаки на детскую больницу «Охматдет» в Киеве блогеры призвали к переговорам с Россией. Украина обвинила Россию в этом ударе.
В свою очередь Минобороны отвергло эти обвинения, заявив, что здание пострадало в результате попадания ракеты, выпущенной из противоракетного комплекса ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru