Пригожин назвал две причины переноса контрнаступления ВСУ
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ до сих пор не началось лишь по двум причинам.
«Почему оно не началось до сих пор? Первое — потому что дожди, и в полях вязнет абсолютно всё, можно пользоваться только исключительно дорогами. Вязнут даже «пикапы», не говоря уже про танки. Второй фактор — это 9 Мая. У Зеленского задача праздник нам об***ать, поскольку у нас психическая зависимость от праздников», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
По словам Пригожина, 9 мая является важной датой для президента Украины Владимира Зеленского. Предприниматель отметил, что российские силы предпринимают определенные военные шаги после каждого заявления украинского лидера, в связи с чего украинская сторона уже «четко понимает нашу оборону».
Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы перестанут брать украинских солдат в плен. Пригожин прокомментировал появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ. Они приняли решение застрелить раненого вагнеровца. По словам предпринимателя, «Вагнер» никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин, пообещав «уничтожать всех на поле боя», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru