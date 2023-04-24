Пригожин назвал две причины переноса контрнаступления ВСУ

«Почему оно не началось до сих пор? Первое — потому что дожди, и в полях вязнет абсолютно всё, можно пользоваться только исключительно дорогами. Вязнут даже «пикапы», не говоря уже про танки. Второй фактор — это 9 Мая. У Зеленского задача праздник нам об***ать, поскольку у нас психическая зависимость от праздников», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

По словам Пригожина, 9 мая является важной датой для президента Украины Владимира Зеленского. Предприниматель отметил, что российские силы предпринимают определенные военные шаги после каждого заявления украинского лидера, в связи с чего украинская сторона уже «четко понимает нашу оборону».

Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы перестанут брать украинских солдат в плен. Пригожин прокомментировал появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ. Они приняли решение застрелить раненого вагнеровца. По словам предпринимателя, «Вагнер» никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин, пообещав «уничтожать всех на поле боя», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

