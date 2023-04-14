Американскому военному предъявили официальное обвинение в утечке данных Пентагона

Джеку Тейшейре, арестованному по делу об утечке документов Пентагона, предъявиль официальное обвинение в изъятии, хранении, и передаче секретной информации.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СШАОбвинениеПентагон

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