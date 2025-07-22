При ударе дрона в Белгородской области ранен местный житель

Также, по данным властей, в селе Двулучное беспилотник атаковал автомобиль, в поселке Шамино Шебекинского округа два FPV-дрона ударили по легковой машине, а в селе Терновое один из дронов попал в частный жилой дом.

Помимо этого, в районе хутора Екатериновка Волоконовского района был зафиксирован удар по трактору на территории одного из предприятий — повреждены кабина и колесо техники, передает «Радиоточка НСН».

