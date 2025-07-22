При ударе дрона в Белгородской области ранен местный житель

Мужчина получил множественные осколочные ранения в результате подрыва украинского дрона в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, у пострадавшего диагностированы открытая рана лица и повреждения грудной клетки и живота. Пострадавший был доставлен бригадой скорой помощи в районную больницу. Гладков добавил, что в результате взрывов еще двух дронов в Уразово повреждены здание соцобъекта, несколько магазинов и пять легковых автомобилей.

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Также, по данным властей, в селе Двулучное беспилотник атаковал автомобиль, в поселке Шамино Шебекинского округа два FPV-дрона ударили по легковой машине, а в селе Терновое один из дронов попал в частный жилой дом.

Помимо этого, в районе хутора Екатериновка Волоконовского района был зафиксирован удар по трактору на территории одного из предприятий — повреждены кабина и колесо техники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Настоящий Гладков/ Стоп-кадр видео
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