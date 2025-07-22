При ударе дрона в Белгородской области ранен местный житель
Мужчина получил множественные осколочные ранения в результате подрыва украинского дрона в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, у пострадавшего диагностированы открытая рана лица и повреждения грудной клетки и живота. Пострадавший был доставлен бригадой скорой помощи в районную больницу. Гладков добавил, что в результате взрывов еще двух дронов в Уразово повреждены здание соцобъекта, несколько магазинов и пять легковых автомобилей.
Также, по данным властей, в селе Двулучное беспилотник атаковал автомобиль, в поселке Шамино Шебекинского округа два FPV-дрона ударили по легковой машине, а в селе Терновое один из дронов попал в частный жилой дом.
Помимо этого, в районе хутора Екатериновка Волоконовского района был зафиксирован удар по трактору на территории одного из предприятий — повреждены кабина и колесо техники, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп обвинил Обаму, Байдена и Клинтон в госизмене и сговоре на выборах
- Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет
- Блогеру и бойцу поп-ММА Корнею Тарасову удалили глаз после конфликта с девушкой
- «Сложная судьба»: Автоэксперт оценил рыночные перспективы нового «Москвича»
- В Госдуме объяснили суть проекта о круглогодичном призыве на службу
- Лагерь в Челябинской области экстренно закрыли из-за массового заболевания детей
- Сложно, но можно: Что поможет текстильной промышленности в России
- При ударе дрона в Белгородской области ранен местный житель
- Трамп призвал наказать причастных к сговору на выборах 2016 года
- Минтранс готовит изменения в ПДД по парковке самокатов и моноколес
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru