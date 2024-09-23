При теракте в больнице в Херсонской области погибла жена главврача

В результате теракта, организованного против главного врача Алешкинской райбольницы в Херсонской области, погибла его жена, а сам врач и его водитель получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы правительства региона Андрея Алексеенко, инцидент произошел в Алешках. Сальдо подчеркнул, что этот акт насилия был совершен «украинскими нацистами» против семьи Владимира Ивановича Харлана.

В Херсонской области совершен теракт против семьи главврача больницы в Алешках

Он выразил соболезнования доктору, отметив, что власти приложат все усилия для оказания помощи и поиска виновных в этом преступлении, как исполнителей, так и заказчиков.

Алешки расположены всего в 5 км к юго-востоку от Херсона, на левом берегу реки Днепр. Город не раз подвергался обстрелам со стороны Украины. По данным переписи 2019 года, численность населения Алешек составила 24,6 тыс. человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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