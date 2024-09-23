При теракте в больнице в Херсонской области погибла жена главврача

В результате теракта, организованного против главного врача Алешкинской райбольницы в Херсонской области, погибла его жена, а сам врач и его водитель получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы правительства региона Андрея Алексеенко, инцидент произошел в Алешках. Сальдо подчеркнул, что этот акт насилия был совершен «украинскими нацистами» против семьи Владимира Ивановича Харлана.