При обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области пострадала женщина

В результате обстрела украинскими войсками города Шебекино Белгородской области пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Она получила осколочные ранения в плечо и бедро, и была доставлена в белгородскую больницу, где ей оказали необходимую помощь.