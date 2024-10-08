При обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области пострадала женщина

В результате обстрела украинскими войсками города Шебекино Белгородской области пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Она получила осколочные ранения в плечо и бедро, и была доставлена в белгородскую больницу, где ей оказали необходимую помощь.

В Белгородской области началась эвакуация жителей сел Петровки и Соловьевки

По предварительным данным, повреждены 15 частных домов, административное здание и производственный цех. Осколками также посечены 10 автомобилей.

Помимо этого, повреждена линия электропередачи. Аварийные службы начнут восстановительные работы после получения разрешения от Министерства обороны, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:УкраинаШебекиноПострадавшиеОбстрелВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры