При обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области пострадала женщина
В результате обстрела украинскими войсками города Шебекино Белгородской области пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Она получила осколочные ранения в плечо и бедро, и была доставлена в белгородскую больницу, где ей оказали необходимую помощь.
По предварительным данным, повреждены 15 частных домов, административное здание и производственный цех. Осколками также посечены 10 автомобилей.
Помимо этого, повреждена линия электропередачи. Аварийные службы начнут восстановительные работы после получения разрешения от Министерства обороны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru