При обстреле ВСУ Маломихайловки Белгородской области пострадал мужчина

В результате атаки дрона на село Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области один человек получил минно-взрывную травму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший мужчина с осколочными ранениями лица и ног был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода для обследования и лечения.