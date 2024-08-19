При обстреле ВСУ Маломихайловки Белгородской области пострадал мужчина
В результате атаки дрона на село Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области один человек получил минно-взрывную травму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавший мужчина с осколочными ранениями лица и ног был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода для обследования и лечения.
Помимо этого, в Маломихайловке повреждены окна и фасад коммерческого здания, а также пострадал легковой автомобиль. В селе Грушевка Волоконовского района временно отсутствует мобильная связь из-за атаки беспилотника на объект связи. В поселке Октябрьский атака дрона повредила фары, бампер и капот легковой машины.
Гладков также сообщил, что два населенных пункта Грайворонского городского округа подверглись обстрелам. В поселке Горьковский частично разрушен частный дом, а в селе Безымено сгорел дом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru