При обстреле Шебекино три человека получили ранения

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ ранены три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, двое мужчин с ранениями грудной клетки были доставлены в областную клиническую больницу, третий с ранением плеча — в городскую больницу №2.