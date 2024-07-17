При обстреле Шебекино три человека получили ранения
В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ ранены три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, двое мужчин с ранениями грудной клетки были доставлены в областную клиническую больницу, третий с ранением плеча — в городскую больницу №2.
Три многоквартирных дома получили значительные повреждения, в частности, были повреждены остекление и фасады. На территории одного частного дома повреждена хозяйственная постройка, а также сгорел гараж с автомобилем.
По словам Гладкова, пожарным быстро удалось ликвидировать возгорание. Во втором доме были выбиты окна, повреждена кровля, фасад и забор, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru