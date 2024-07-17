При обстреле Шебекино три человека получили ранения

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ ранены три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, двое мужчин с ранениями грудной клетки были доставлены в областную клиническую больницу, третий с ранением плеча — в городскую больницу №2.

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Три многоквартирных дома получили значительные повреждения, в частности, были повреждены остекление и фасады. На территории одного частного дома повреждена хозяйственная постройка, а также сгорел гараж с автомобилем.

По словам Гладкова, пожарным быстро удалось ликвидировать возгорание. Во втором доме были выбиты окна, повреждена кровля, фасад и забор, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородская областьШебекино

Горячие новости

Все новости

партнеры