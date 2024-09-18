Два человека пострадали при обстреле белгородского села Муром
ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, ранения получили двое мужчин, они обратились в районную больницу.
«Один пострадавший с множественными поверхностными ранениями лица после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой на амбулаторное лечение. Другой — с баротравмой и ссадинами головы... от предложенной госпитализации отказался», — написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что из-за обстрела были выбиты окна, повреждены кровли и фасады в пяти частных домах. Также повреждения получили купол, фасад, остекление местного храма, линии газо- и электроснабжения.
Ранее в Шебекине беспилотник ВСУ атаковал служебный автобус, напоминает «Свободная пресса». По последним данным, пострадали шесть человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбер исчерпал лимиты на семейную ипотеку и остановил выдачу займов по ней
- Де Росси покинул пост главного тренера итальянской «Ромы»
- Два человека пострадали при обстреле белгородского села Муром
- Пашинян примет участие в саммите БРИКС
- Роскачество запустило в стране сертификацию вегетарианской продукции
- ВЦИОМ: Четверть россиян сталкивались с травлей в школе
- СМИ: актер Станислав Любшин экстренно госпитализирован в Москве
- В Уссурийске на фоне пожара на складе загорелись пять зданий
- В Калифорнии ограничили использование изображений и голосов умерших актеров
- Матвиенко: Движение чайлдфри в России нужно запретить законодательно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru