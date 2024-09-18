Два человека пострадали при обстреле белгородского села Муром

ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, ранения получили двое мужчин, они обратились в районную больницу.

«Один пострадавший с множественными поверхностными ранениями лица после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой на амбулаторное лечение. Другой — с баротравмой и ссадинами головы... от предложенной госпитализации отказался», — написал Гладков в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что из-за обстрела были выбиты окна, повреждены кровли и фасады в пяти частных домах. Также повреждения получили купол, фасад, остекление местного храма, линии газо- и электроснабжения.

Ранее в Шебекине беспилотник ВСУ атаковал служебный автобус, напоминает «Свободная пресса». По последним данным, пострадали шесть человек.

