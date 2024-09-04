При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадал мужчина

В тяжелом состоянии его доставили в городскую больницу №2 Белгорода на попутном транспорте, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в селе Березовка дрон-камикадзе взорвался на территории частного домовладения. В результате происшествия пострадала кровля летней кухни, повреждены стены и выбито окно в хозпостройке, а также частично разрушен забор, передает «Радиоточка НСН».

