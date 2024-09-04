При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадал мужчина
В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, в районе села Богун-Городок мужчина получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног от FPV-дрона.
В тяжелом состоянии его доставили в городскую больницу №2 Белгорода на попутном транспорте, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также в селе Березовка дрон-камикадзе взорвался на территории частного домовладения. В результате происшествия пострадала кровля летней кухни, повреждены стены и выбито окно в хозпостройке, а также частично разрушен забор, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru