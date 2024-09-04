При ударе ВСУ в Новой Таволжанке Белгородской области погибли три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трёх жителей Новой Таволжанки в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Ещё двое человек получили ранение.

Это село попало под удар ВСУ второй раз за 4 сентября. В первом случае был ранен мужчина. «Случилось самое страшное — погибли три мирных жителя. От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой помощи. Самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким погибших», - написал глава региона в своем официальном Telegram.

Двое пострадавших госпитализированы. В результате обстрела в трёх многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады и газовая труба. Осколками посечены четыре легковых автомобиля. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в среду ВСУ также ударили по Шебекинскому городскому округу. Там ранены двое жителей.

