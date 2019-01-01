Президент Зеленский впервые приехал в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил Луганскую область в качестве главы государства.
Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Зеленского, украинский лидер побывал на передовых позициях ВСУ, а также на посту наблюдения и блиндажах. При этом ближайшая позиция, подконтрольная самопровозглашённым республикам, находилась в 400 метрах.
В ходе визита президент также обратил внимание на то, что бытовые условия украинских военнослужащих необходимо улучшить, отмечает «Свободная Пресса».
Кроме того, Зеленский выслушал доклады командующих относительно ситуации в регионе.
Ранее экс-министр обороны ДНР в эфире НСН пояснил, почему Киев до сих пор не идет на силовое решение проблем юго-востока Украины.
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