Президент Польши заявил о возобновлении переговоров США и Украины после тупика

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что работа над возобновлением переговоров между США и Украиной уже ведется. Об этом он заявил на брифинге по итогам визита в Нью-Йорк.

По словам польского президента, процесс направлен на восстановление переговоров, несмотря на приостановку американской помощи. Дуда добавил, что наблюдает за этим процессом с осторожностью, выражая сожаление по поводу текущей ситуации.