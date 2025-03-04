Президент Польши заявил о возобновлении переговоров США и Украины после тупика
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что работа над возобновлением переговоров между США и Украиной уже ведется. Об этом он заявил на брифинге по итогам визита в Нью-Йорк.
По словам польского президента, процесс направлен на восстановление переговоров, несмотря на приостановку американской помощи. Дуда добавил, что наблюдает за этим процессом с осторожностью, выражая сожаление по поводу текущей ситуации.
По мнению польского лидера, сложившаяся ситуация требует возвращения украинского президента Владимира Зеленского за стол переговоров. Он надеется, что в ближайшее время это произойдет и стороны смогут возобновить диалог.
Дуда отметил, что текущая ситуация в Белом доме является частью тактики переговоров, и выразил уверенность, что США в будущем продолжат поддерживать Украину, передает «Радиоточка НСН».
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