Президент Египта заявил о желании помочь решить конфликт на Украине

Ранее египетский посол в России Нахиз Нагари заявил, что африканские страны заинтересованы в поиске решения в сложившейся ситуация. так кризис на Украине оказывает сильное влияние на торговлю.

Ранее стало известно, что визит лидеров африканских стран в Россию и на Украину состоится в течение июня. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

