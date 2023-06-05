Президент Египта заявил о желании помочь решить конфликт на Украине

Президент Египта Абдул-Фаттах Аси-Сиси заявил, что Каир хочет помочь в решении конфликта на Украине. Его заявление опубликовано на официальном сайте его канцелярии.

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Ранее египетский посол в России Нахиз Нагари заявил, что африканские страны заинтересованы в поиске решения в сложившейся ситуация. так кризис на Украине оказывает сильное влияние на торговлю.

Ранее стало известно, что визит лидеров африканских стран в Россию и на Украину состоится в течение июня. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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