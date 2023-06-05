МИД РФ: Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки

Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, слова которого приводит РИА Новости.

По словам дипломата, существующие перекосы в выполнении зерновой сделки до сих пор не устранены.

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Ранее, 17 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца. Он также лично поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в инициативах Анкары по этой сделке.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию. Чтобы исключить лишние вопросы она сразу отметила, что российская сторона призывает в кратчайшие сроки исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу продовольствия и удобрений, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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