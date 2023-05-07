Президент Чехии призвал Киев не торопиться с контрнаступлением
Украине не следует торопиться с контрнаступлением. Об этом в интервью британской газете Guardian заявил президент Чехии Петр Павел.
Глава государства допустил, что Киев не уверен в успехе операции. Вероятный провал контрнаступления Павел назвал «крайне неблагоприятным» развитием ситуации для Киева.
«У них не будет другого шанса, по крайней мере в этом году», - объяснил президент Чехии.
По его словам, Киев должен быть полностью уверен в успехе наступления и не допустить поражения своих сил. В противном случае Украине придется заново комплектовать подразделения, создавать запасы вооружений, снарядов и топлива, считает политик.
Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) ранее сообщила, что политики западных стран рассчитывают на контрнаступление ВСУ. По данным журналистов, в США и Европе надеются, что успех Киева создаст почву для переговоров с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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