Президент Чехии призвал Киев не торопиться с контрнаступлением

Украине не следует торопиться с контрнаступлением. Об этом в интервью британской газете Guardian заявил президент Чехии Петр Павел.

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Глава государства допустил, что Киев не уверен в успехе операции. Вероятный провал контрнаступления Павел назвал «крайне неблагоприятным» развитием ситуации для Киева.

«У них не будет другого шанса, по крайней мере в этом году», - объяснил президент Чехии.

По его словам, Киев должен быть полностью уверен в успехе наступления и не допустить поражения своих сил. В противном случае Украине придется заново комплектовать подразделения, создавать запасы вооружений, снарядов и топлива, считает политик.

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) ранее сообщила, что политики западных стран рассчитывают на контрнаступление ВСУ. По данным журналистов, в США и Европе надеются, что успех Киева создаст почву для переговоров с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

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