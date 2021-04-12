Пресс-секретарь Зеленского исключила возможность наступления Киева в Донбассе
Киев не планирует наступление в Донбассе, заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», — рассказала Мендель в эфире телеканала «Дом».
Пресс-секретарь подчеркнула, что власти страны убеждены в необходимости разрешения конфликта на востоке Украины путем переговоров. По словам Мендель, Киев намерен «двигаться к миру всему возможными дипломатическими способами».
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о готовности Украины к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, напоминает Газета.ру. Пушилин подчеркнул, что сейчас на линии соприкосновения наступил самый острый период за последние годы, и Украина «готова к эскалации», сообщает Ura.ru.
Позже вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что у Киева нет «плана по насильственному освобождению территорий» на востоке Украины, отмечает РЕН ТВ.
На минувшей неделе Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе, подчеркнув необходимость нового перемирия в регионе, напоминает РИА ФАН. При этом украинский лидер считает, что единственный путь к урегулированию конфликта — вступление Украины в НАТО.
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