Пресс-секретарь Зеленского исключила возможность наступления Киева в Донбассе

«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», — рассказала Мендель в эфире телеканала «Дом».

Пресс-секретарь подчеркнула, что власти страны убеждены в необходимости разрешения конфликта на востоке Украины путем переговоров. По словам Мендель, Киев намерен «двигаться к миру всему возможными дипломатическими способами».

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о готовности Украины к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, напоминает Газета.ру. Пушилин подчеркнул, что сейчас на линии соприкосновения наступил самый острый период за последние годы, и Украина «готова к эскалации», сообщает Ura.ru.

Позже вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что у Киева нет «плана по насильственному освобождению территорий» на востоке Украины, отмечает РЕН ТВ.

На минувшей неделе Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе, подчеркнув необходимость нового перемирия в регионе, напоминает РИА ФАН. При этом украинский лидер считает, что единственный путь к урегулированию конфликта — вступление Украины в НАТО.

