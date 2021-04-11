В ДНР фиксируют почти 50 единиц украинской военной техники в Донбассе
Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республик заявляет, что сотрудникам удалось обнаружить 49 единиц украинской военной техники в населенных пунктах Донбасса.
«Выявлено размещение 49 единиц вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», - цитирует РИА Новости представителя ведомства.
По его данным, в числе прочего обнаружены БМП-1, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», самоходная зенитная установка «Шилка», противотанковые пушки «МТ-12 Рапира».
Напомним, с 27 июля 2020 года в Донбассе действует запрет на ведение огня. Он предусматривает также запрет на применение сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения, размещение боевой техники и вооружения поблизости и непосредственно в населенных пунктах, а также наступательные и разведывательно-диверсионные операции.
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