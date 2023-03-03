Премьер Украины заявил об усилении защиты энергообъектов в стране

Украина разработала проекты защиты энергообъектов в стране от дронов и ракет. Такое заявление сделал премьер Украины Денис Шмыгаль, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что будут предприниматься технологические меры, чтобы защитить генерирующие установки, которые занимаются производством электроэнергии. По словам премьера, на большинстве станций, которые генерируют электричество и тепло для больших городов, уже есть системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее, 1 марта, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости сообщал, что за срывами ротации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС стоят спецслужбы Запада, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЭнергетика
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