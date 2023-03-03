Премьер Украины заявил об усилении защиты энергообъектов в стране
Украина разработала проекты защиты энергообъектов в стране от дронов и ракет. Такое заявление сделал премьер Украины Денис Шмыгаль, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что будут предприниматься технологические меры, чтобы защитить генерирующие установки, которые занимаются производством электроэнергии. По словам премьера, на большинстве станций, которые генерируют электричество и тепло для больших городов, уже есть системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Ранее, 1 марта, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости сообщал, что за срывами ротации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС стоят спецслужбы Запада, отмечает НСН.
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