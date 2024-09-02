Премьер Украины Шмыгаль заявил, что МВФ работает над пересмотром программы EFF

Премьер Украины также добавил, что в рамках обсуждений затрагивались вопросы внедрения реформ и выполнения структурных маяков программы.

В июле Украина уже получила транш от МВФ в размере $2,2 млрд . В арте текущего года Киев получил третий транш помощи в размере $880 млн в рамках программы EFF. Таким образом, на тот момент общий объем полученных средств составил около $5,4 млрд из предусмотренных $15,6 млрд на всю четырехлетнюю программу, передает «Радиоточка НСН».

