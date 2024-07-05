Украина стала вторым крупнейшим должником МВФ

Бюджет Украины получил 14 миллиардов долларов в первой половине 2024 года от внешних источников, сообщило Министерство финансов страны. Указывается, что крупнейшими донорами стали Евросоюз, Япония, Канада, а также МВФ. Внутренние облигации принесли стране еще почти 6,5 миллиарда долларов.

При этом страны Евросоюза не достигли договоренности о мерах по выделению Киеву кредита G7 в $50 млрд с использованием доходов от активов России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции саммита ЕС. По его словам, это решение может быть принято в ближайшие недели, чтобы была возможность предоставить средства Украине уже до конца года, передает «Радиоточка НСН».

