Украина стала вторым крупнейшим должником МВФ
Украина стала вторым крупнейшим заемщиком Международного валютного фонда с долгом в 13,8 миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на МВФ.
Лидером рейтинга выступает Аргентина, ее долг на данный момент составляет 41, 7 миллиарда долларов. На третьем месте оказался Египет (13,6 миллиарда долларов).
Бюджет Украины получил 14 миллиардов долларов в первой половине 2024 года от внешних источников, сообщило Министерство финансов страны. Указывается, что крупнейшими донорами стали Евросоюз, Япония, Канада, а также МВФ. Внутренние облигации принесли стране еще почти 6,5 миллиарда долларов.
При этом страны Евросоюза не достигли договоренности о мерах по выделению Киеву кредита G7 в $50 млрд с использованием доходов от активов России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции саммита ЕС. По его словам, это решение может быть принято в ближайшие недели, чтобы была возможность предоставить средства Украине уже до конца года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru