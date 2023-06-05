Премьер Испании пообещал помочь Украине вступить в Евросоюз

Испания поможет Украине вступить в Евросоюз во время своего председательства, заявил премьер королевства Педро Санчес. Его слова приводит РИА Новости.

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Об этом он сообщил во время встречи с шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.

Политик также отметил, что Испания приветствует интеграцию Швеции в НАТО, и пожелал стране скорейшего вступления в военный блок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаИспания

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