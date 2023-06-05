Премьер Испании пообещал помочь Украине вступить в Евросоюз
5 июня 202321:32
Испания поможет Украине вступить в Евросоюз во время своего председательства, заявил премьер королевства Педро Санчес. Его слова приводит РИА Новости.
Об этом он сообщил во время встречи с шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.
Политик также отметил, что Испания приветствует интеграцию Швеции в НАТО, и пожелал стране скорейшего вступления в военный блок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru